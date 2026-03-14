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Política Senador Laércio Oliveira no podcast "Direto de Brasília" da próxima terça (17) Na pauta, sua atuação no Congresso em favor de políticas públicas de fortalecimento do setor industrial

Empresário bem-sucedido em Sergipe, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) é o entrevistado do podcast "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco, da próxima terça (17). Na pauta, sua atuação no Congresso em favor de políticas públicas de fortalecimento do setor industrial, a proposta de redução da jornada de trabalho em tramitação no Congresso, os escândalos do Banco Master e do INSS.

Também eleição presidencial e o rumo que a federação partidária União Progressista, que uniu PP-UB, tomará na eleição presidencial. Laércio é intransigente na defesa da iniciativa privada. Empresário de visão moderna, acredita na redução dos juros e em iniciativas que reduzam a produção, o chamado “Custo Brasil”.

De origem pernambucana, nascido em Olinda, Laércio está atuando como empresário em Sergipe há mais de 60 anos. Foi eleito deputado federal em 2014, para a 55.ª legislatura (2015-2019), pelo Solidariedade. Votou a favor do processo de impeachment de Dilma Rousseff.

Já durante o Governo Michel Temer, votou a favor da PEC do Teto dos Gastos Públicos. Em abril de 2017 foi favorável à Reforma Trabalhista. Em agosto de 2017 votou a favor do processo em que se pedia abertura de investigação do presidente Michel Temer.

Laércio Oliveira é também autor da PEC 01/2026, destinada a promover uma desoneração transversal da folha de pagamentos de todas as empresas e setores. A ideia é reduzir os elevados encargos que incidem sobre o custo direto do emprego formal, que geram distorções no mercado de trabalho e ameaçam a Previdência Social.

A proposta altera a base de cálculo da contribuição patronal à Previdência Social, substituindo a contribuição de 20% sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos à pessoa física por uma contribuição linear de até 1,4% da receita ou faturamento de todas as empresas. A medida prevê a implantação a partir de 2027, alcançando inclusive as empresas do Simples, cuja contribuição para a Previdência já ocorre sobre a Receita Bruta, mas em percentuais variados, que muitas vezes atingem patamares muito mais elevados.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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