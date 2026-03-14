Senador Laércio Oliveira no podcast "Direto de Brasília" da próxima terça (17)
Na pauta, sua atuação no Congresso em favor de políticas públicas de fortalecimento do setor industrial
Empresário bem-sucedido em Sergipe, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) é o entrevistado do podcast "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco, da próxima terça (17). Na pauta, sua atuação no Congresso em favor de políticas públicas de fortalecimento do setor industrial, a proposta de redução da jornada de trabalho em tramitação no Congresso, os escândalos do Banco Master e do INSS.
Também eleição presidencial e o rumo que a federação partidária União Progressista, que uniu PP-UB, tomará na eleição presidencial. Laércio é intransigente na defesa da iniciativa privada. Empresário de visão moderna, acredita na redução dos juros e em iniciativas que reduzam a produção, o chamado “Custo Brasil”.
De origem pernambucana, nascido em Olinda, Laércio está atuando como empresário em Sergipe há mais de 60 anos. Foi eleito deputado federal em 2014, para a 55.ª legislatura (2015-2019), pelo Solidariedade. Votou a favor do processo de impeachment de Dilma Rousseff.
Já durante o Governo Michel Temer, votou a favor da PEC do Teto dos Gastos Públicos. Em abril de 2017 foi favorável à Reforma Trabalhista. Em agosto de 2017 votou a favor do processo em que se pedia abertura de investigação do presidente Michel Temer.
Laércio Oliveira é também autor da PEC 01/2026, destinada a promover uma desoneração transversal da folha de pagamentos de todas as empresas e setores. A ideia é reduzir os elevados encargos que incidem sobre o custo direto do emprego formal, que geram distorções no mercado de trabalho e ameaçam a Previdência Social.
A proposta altera a base de cálculo da contribuição patronal à Previdência Social, substituindo a contribuição de 20% sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos à pessoa física por uma contribuição linear de até 1,4% da receita ou faturamento de todas as empresas. A medida prevê a implantação a partir de 2027, alcançando inclusive as empresas do Simples, cuja contribuição para a Previdência já ocorre sobre a Receita Bruta, mas em percentuais variados, que muitas vezes atingem patamares muito mais elevados.
O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.
Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.