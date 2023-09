Senador Marcos do Val anuncia ida para o PSDB, mas Eduardo Leite barra filiação do bolsonarista

A- A+

O senador Marcos do Val anunciou nesta quinta-feira (21) sua ida para o PSDB e chegou até a compartilhar uma foto ao lado do também senador Izalci Lucas (PSDB-DF), presidente do diretório tucano no Distrito Federal (DF), para celebrar a mudança. A movimentação, no entanto, desagradou governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que comandava a executiva nacional do PSDB e pediu para a direção nacional do partido vetar a ida de Do Val. Após a reação da legenda, Do Val voltou atrás e decidiu permanecer em seu atual partido, o Podemos.

O projeto de Do Val era, com a mudança, criar o que chamou de " maior bloco de oposição ao governo do Lula". O site oficial do Senado chegou, inclusive, a alterar em na página do perfil do político sua filiação política, informado a ida para o PSDB.

O Globo apurou que a iniciativa de vetar Marcos do Val no partido tucano partiu do próprio Eduardo Leite, que teve aval da executiva do PSDB para divulgar a posição.

