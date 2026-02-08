A- A+

cirurgia cardíaca Senador Otto Alencar é internado após passar mal durante agenda na Bahia Parlamentar foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de um marca-passo. O quadro de saúde é considerado estável

O senador Otto Alencar (PSD) foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de um marca-passo após ter sentido mal quando voltada de uma agenda política no município baiano de Lapão.

O parlamentar, de 78 anos, está internado na UTI cardíaca do Hospital Aliança, em Salvador, onde o procedimento foi realizado. A assessoria do baiano informou que o quadro de saúde é considerado estável.

Alencar foi submetido a exames médicos que diagnosticaram o quadro de bradicardia, caracterizado por uma frequência cardíaca lenta. A indicação da equipe que presta atendimento foi a implantação do marca-passo. As informações são do g1.

De acordo com a assessoria do parlamentar, o procedimento transcorreu com sucesso. O senador segue em observação na UTI cardíaca da unidade de saúde.

No sábado (7), Alencar participou de evento que comemorou os 46 anos do PT, na capital baiana. Na ocasião, o senador declarou apoio à pré-candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.

