Senador Otto Alencar é internado após passar mal durante agenda na Bahia
Parlamentar foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de um marca-passo. O quadro de saúde é considerado estável
O senador Otto Alencar (PSD) foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de um marca-passo após ter sentido mal quando voltada de uma agenda política no município baiano de Lapão.
O parlamentar, de 78 anos, está internado na UTI cardíaca do Hospital Aliança, em Salvador, onde o procedimento foi realizado. A assessoria do baiano informou que o quadro de saúde é considerado estável.
Leia também
• Álvaro Porto diz que pautas pendentes do governo na Alepe serão analisadas após o Carnaval
• "Tudo no tempo certo", diz Victor Marques sobre ser o anfitrião do municipal no próximo Carnaval
• Miguel Coelho defende convergência da federação PPUB com João Campos e coloca nome à disposição
Alencar foi submetido a exames médicos que diagnosticaram o quadro de bradicardia, caracterizado por uma frequência cardíaca lenta. A indicação da equipe que presta atendimento foi a implantação do marca-passo. As informações são do g1.
De acordo com a assessoria do parlamentar, o procedimento transcorreu com sucesso. O senador segue em observação na UTI cardíaca da unidade de saúde.
No sábado (7), Alencar participou de evento que comemorou os 46 anos do PT, na capital baiana. Na ocasião, o senador declarou apoio à pré-candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.