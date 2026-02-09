Seg, 09 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Senador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em Salvador

O vice-líder do governo no Senado ele está clinicamente estável e vai continuar a recuperação em casa

Reportar Erro
Senador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em SalvadorSenador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em Salvador - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O vice-líder do governo no Senado Otto Alencar (PSD-BA) recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira, após ter passado por um procedimento para implantação de marca-passo no domingo, 8. Segundo a assessoria de imprensa do senador, ele está clinicamente estável e vai continuar a recuperação em casa

"Otto Alencar segue bem, clinicamente estável, e continuará o período de recuperação em casa, conforme orientação médica", diz a assessoria, por meio de nota.

Leia também

• Senador Otto Alencar é internado após passar mal durante agenda na Bahia

O senador se sentiu mal no domingo, ao retornar de uma agenda no município de Lapão, a cerca de 500 quilômetros de Salvador (BA). Ele foi submetido a exames médicos que diagnosticaram um quadro de bradicardia. Por isso, passou pelo procedimento para implementar o marca-passo em um hospital privado da capital baiana.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter