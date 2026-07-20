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Eleições 2026 Senador petista terá ex-aliado de Bolsonaro como suplente em chapa por reeleição em Pernambuco Luciano Bivar pertencia à alta cúpula do PSL quando o ex-mandatário disputou a eleição de 2018

Candidato à reeleição, o senador Humberto Costa (PT-PE) definiu o deputado federal Luciano Bivar (MDB) como suplente na chapa que disputará a eleição deste ano. A escolha pelo antigo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu o aval da cúpula petista de Pernambuco. Costa compõe o arco de alianças do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), que protagoniza uma disputa acirrada com a atual governadora Raquel Lyra (PSD) pelo Palácio do Campo das Princesas.

O PT realiza nesta segunda-feira (20) a convenção, no Recife, para definir as candidaturas deste pleito. Interlocutores de Costa afirmam que Bivar “sempre teve uma relação boa com Humberto e o PT em Pernambuco, mesmo na época que esteve no PSL”, partido no qual Bolsonaro venceu a eleição de 2018. Bivar rompeu com o bolsonarismo após desavenças internas no PSL devido ao fundo partidário e ao controle do comando da sigla.

Em 2019, a crise também envolvia a disputa pela candidatura da sigla à prefeitura do Recife, reduto de Bivar. Enquanto o então presidente da sigla articulava uma candidatura própria ou de um aliado, Bolsonaro tentava emplacar o presidente da Embratur, à época, Gilson Machado Neto.

O partido acabou lançando o advogado Carlos de Andrade Lima, que teve menos de 2% dos votos na eleição vencida por Campos.

Disputa em Pernambuco

Além de Costa, a chapa de Campos terá a ex-deputada Marília Arraes, recém-filiada ao PDT, na disputa pelo Senado.

Já a chapa de Lyra permanece indefinida. O diretório estadual da federação União Progressista aprovou, no mês passado, o nome do deputado federal Eduardo da Fonte (PP) como pré-candidato à Casa Legislativa. Mas ainda há resistência no União Brasil, que trabalha pela indicação do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho.

A composição de Lyra deve contar com o deputado federal Tulio Gadelha ao Senado, após o parlamentar deixar a Rede e ingressar no partido da governadora, o PSD.

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