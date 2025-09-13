A- A+

Entrevista Senador que convocou irmão de Lula para CPMI do INSS no "Direto de Brasília" da próxima terça (16) Izalci Lucas (PL-DF) é hoje o parlamentar com maior número de requerimentos apresentados na CPMI, somando 324 solicitações de informação

O senador Izalci Lucas (PL-DF) é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", na próxima terça-feira (16). Integrante da CPMI do INSS, ele foi um dos signatários do requerimento que convoca José Ferreira da Silva – o Frei Chico –, irmão do presidente Lula (PT), para depor na comissão que investiga o chamado “esquema do INSS”. Izalci é hoje o parlamentar com maior número de requerimentos apresentados na CPMI, somando 324 solicitações de informação.

Contador, auditor e professor, Izalci construiu trajetória na vida pública como deputado distrital, deputado federal e, desde 2019, senador pelo Distrito Federal. Presidiu comissões relevantes, como a da Emenda Constitucional 85 (PEC da Inovação), o Marco Regulatório de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/16) e o Pronatec. Também é um dos autores do Programa Cheque-Educação, que serviu de inspiração para a criação do ProUni.

Na CPMI do INSS, Izalci protocolou pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal de dirigentes, empresas e entidades investigadas, além de incluir nomes considerados polêmicos, como o de Frei Chico. A convocação foi aprovada após a constatação de que o sindicato presidido por ele, o SINDNAPI, teve aumento expressivo de faturamento, que passou de R$ 23 milhões em 2020 para R$ 154 milhões em 2024.

O podcast "Direto de Brasília" vai ao ar na próxima terça-feira (16), das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele estado, além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú, o grupo Grau Técnico e o Berlitz Idiomas.

Veja também