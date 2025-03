Senador que falou em "enforcar" Marina Silva é repreendido por Alcolumbre e se nega a pedir desculpa

A- A+

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), repreendeu, nesta quarta-feira, a fala do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que disse que queria "enforcar" a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Na manhã desta quarta-feira, Marina definiu Plínio Valério como "psicopata" ao comentar a fala.

No plenário do Senado, depois de ouvir a reprimenda de Alcolumbre, o senador disse não se arrepender e, diante de pedidos da bancada feminina para que se desculpasse com a ministra, se negou a pedir desculpas.Ele disse ter "ficado quite" com ela, depois de ter sido chamado de psicopata.

Na última sexta-feira, em evento na Fecomércio do Amazonas, o parlamentar deu a entender que teve vontade de enforcar Marina durante seu depoimento na CPI das ONGs.

— A Marina esteve na CPI das ONGs por seis horas e dez minutos. Imagine o que é tolerar a Marina seis horas e dez minutos sem enforcá-la.

A ministra afirmou que a fala dele representa a incitação da violência contra a mulher.

— Dificilmente isso é dito contra um homem. É dito contra uma mulher, uma mulher preta, de origem humilde e que tem uma agenda que em muitos momentos confronta os interesses de alguns e que deveria ficar apenas no espaço da divergência política e não no incentivo à violência. Com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros e faz ameaças aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas — afirmou.

Nesta quarta, Alcolumbre o criticou, ao dizer que ele foi "infeliz":

— Da mesma maneira que eu trato todos os senadores com imparcialidade, lealdade, carinho e atenção, eu precisava fazer essa manifestação. Não concordo com muitas posições ideológicas da ministra de estado do Meio Ambiente em relação ao país, mas acho que o senador PlÍnio Valério precisa fazer uma referência a essa fala, até mesmo para justificar se foi fala equivocada — disse o presidente da Casa.

Senadoras como Eliziane Gama pediram para que ele se desculpasse, mas Plínio Valério se negou.

— O senhor, presidente, está falando de mim sem entender o contexto. Não sou um machista, sou um amazonense indignado. A Marina é quem tem que me pedir desculpas por me chamar de psicopata. A minha fala foi tirada de contexto. Eu não falei da mulher Marina, eu falei da ministra Marina. A Marina me ofendeu e o presidente Davi não está ofendido com isto, mas isto não me ofende. Estamos quites. Ela se vale da mídia que tem — disse.

Marina Silva foi três vezes candidata a presidente da República, foi senadora e já ocupou o cargo de ministra do Meio Ambiente por seis anos, nos dois primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Veja também