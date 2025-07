A- A+

BRASÍLIA Senador Veneziano Vital no podcast 'Direto de Brasília' desta terça-feira (8) Parlamentar é líder da Maioria do Governo no Senado e vai falar sobre a crise entre o Congresso Nacional e o governo federal

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), líder da Maioria do Governo no Senado, será o entrevistado do meu podcast ‘Direto de Brasília’, em parceria com a Folha de Pernambuco, esta terça-feira (9). Na pauta, a crise entre o Congresso e o Governo, agravada com a decisão do presidente Lula (PT) de recorrer ao Supremo para derrubar a votação, na semana passada, da proposta de aumento do IOF, o Imposto de Operações Financeiras.

Veneziano ingressou na vida pública como vereador de Campina Grande, sendo depois eleito e reeleito prefeito do município. Em 2014, foi eleito deputado federal com a segunda maior votação da Paraíba. Em 2018, eleito senador.

Hoje, atua como presidente da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, que tem a finalidade de promover debates e iniciativas a respeito de políticas públicas, e outras medidas, que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e a geração e o consumo responsável de energia.

O ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18h às 19h com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste e a LW TV, de Arcoverde. São parceiros do programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid.

Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado e a revista Mais Nordeste, de Fortaleza. Os nossos parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o Grupo Grau Técnico.

