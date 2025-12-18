A- A+

cpi do inss Senador Weverton Rocha é alvo da PF em operação que apura descontos indevidos do INSS

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo no Senado, foi um dos alvos da operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira, que apura um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva no Distrito Federal, Maranhão, estado do senador, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Minas Gerais.

Segundo a PF, as ações buscam aprofundas as investigações e "esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial". A operação está sendo feita em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU).

