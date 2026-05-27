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ELEIÇÕES 2026 "Senadora do Bolsonaro", Soraya Thronicke declara apoio a Lula: "Me deixou de queixo caído" Parlamentar defendeu "não ter medo de mudar de lado"; ela se elegeu como aliada do ex-presidente em 2018, e foi candidata pelo União Brasil em 2022

A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) afirmou, durante um evento em Anastácio (MS), que irá apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eleita em 2018 como "a senadora do Bolsonaro", a parlamentar concorreu à Presidência da República em 2022 pelo União Brasil.

Soraya defendeu "não ter medo de mudar de lado" e, segundo ela, o motivo para estar com o petista é sua "humanidade", que a deixou de "queixo caído".

— Eu senti na pele o que é o descaso, e não tive medo de mudar de lado. Eu tenho mil motivos pra dizer do lado de quem eu estou. O presidente Lula me deixou de queixo caído, mesmo. Pela humanidade, pela forma de agir — disse a senadora, em discurso no Assentamento Monjolinho, conforme vídeo com ampla circulação nas redes sociais.

Soraya defendeu que Lula "só não fez mais" porque reconstruir o país em quatro anos "é pouco". Por isso, a parlamentar também afirmou o desejo de reeleger o petista ainda no primeiro turno.

— Para você estragar um estado, um município e um país, em quatro meses você estraga. Você detona, coloca como terra arrasada. Para reconstruir, quatro anos é pouco. Então, é por isso que nós vamos reeleger no primeiro turno o presidente Lula — completou.

Soraya migrou para o PSB, uma das siglas da base do governo Lula, durante a janela partidária, no mês passado. Antes, se elegeu senadora em 2018 pelo extinto PSL, mesmo partido pelo qual concorreu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois, concorreu à Presidência pelo União Brasil e, em janeiro de 2023, se filiou ao Podemos.

'Nenhum desses bandidos merece meu apoio'

Após marcar 0,51% dos votos válidos em 2022, Soraya chegou a dizer que, no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, "nenhum desses bandidos merece meu apoio". Entre os apoiadores de Bolsonaro, Soraya passou a ser vista como traidora por ter se afastado do ex-chefe do Executivo.

A senadora, no entanto, compareceu à cerimônia de posse do Lula. Ela tirou fotos com apoiadores e disse que estaria ao lado dos petistas, ressaltando estar "arrependida" por ter ficado ao lado de Bolsonaro em 2018. A postura rendeu críticas de nomes como o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

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