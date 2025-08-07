A- A+

Homenagem Senadora Teresa Leitão recebe Mérito da Educação Comunitária A comenda é oferecida pela Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) foi homenageada nesta quarta-feira (6), em Brasília, com o Mérito da Educação Comunitária. A comenda é oferecida pela Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior (ABRUC), para personalidades que contribuem significativamente para o fortalecimento da educação superior comunitária no Brasil.

Teresa Leitão recebeu a homenagem em reconhecimento à sua trajetória em defesa da educação. No Senado, preside a Comissão de Educação e Cultura e tem se destacado por sua atuação em favor de políticas públicas inclusivas e de valorização do ensino.

A cerimônia marcou os 30 anos da Abruc, que também homenageou outras personalidades. Entre elas, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia; o ministro da Fazenda Fernando Haddad; Denise Pires de Carvalho, presidenta da CAPES; e o reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Padre Pedro Rubens, presidente do Conselho de Reitoras e Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB).

