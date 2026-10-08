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Eleições 2026

Senadores aliados vão ao QG de Lula gravar propaganda sobre fim da escala 6x1

Estavam presentes Camilo Santana (PT-CE), Luany Lemos (PSB-DF) e Paulo Paim (PT-RS). A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), também participa das gravações

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Escala 6x1: 67% apontam que jornada piora saúde mental, diz pesquisaEscala 6x1: 67% apontam que jornada piora saúde mental, diz pesquisa - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Senadores aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram nesta quinta-feira (8) no QG de campanha à reeleição, no Lago Sul, em Brasília, para gravar uma inserção sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala de trabalho 6x1.

Estavam presentes Camilo Santana (PT-CE), Luany Lemos (PSB-DF) e Paulo Paim (PT-RS). A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), também participa das gravações.

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Além dos senadores, chegou ao QG a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN).

A propaganda eleitoral na cadeia de rádio e televisão para o segundo turno da eleição presidencial vai começar nesta sexta-feira, 9. Desta vez, Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) terão igualmente o mesmo tempo de inserção.

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