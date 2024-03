Senadores buscam Gonet para reabrir inquéritos da CPI da Covid arquivados por Aras na PGR

A- A+

Parlamentares que integraram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 disseram que irão solicitar ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a reabertura dos inquéritos arquivados pelo ex-PGR Augusto Aras. Uma reunião com Gonet foi solicitada para que um levantamento das ações adotadas pelo Judiciário após os pedidos de indiciamento aprovados pelo colegiado, em outubro de 2021, seja apresentado.

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido), que foi vice-presidente da CPI, disse nesta segunda-feira que Aras foi “omisso” em relação às conclusões presentes no documento.

— A direção anterior da Procuradoria-Geral da República, deliberadamente se omitiu, deliberadamente prevaricou, e isso consta porque não houve uma análise pormenorizada do conteúdo todo do relatório. Havia uma intenção deliberada no arquivamento — afirmou em conversa com jornalistas.

O senador Humberto Costa (PT) disse que é preciso averiguar a participação a “participação decisiva do ex-presidente da República (Jair Bolsonaro) nos fatos que deram caso a toda essa situação dramática que vivemos”. As declarações ocorreram após os congressistas integrarem mesa temática do seminário para concepção e criação do Memorial da Pandemia de Covid-19.

