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Política Senadores dos EUA cobram de Marco Rubio garantias de neutralidade nas eleições brasileiras Congressistas democratas cobram compromisso do governo Trump em reconhecer o resultado das urnas em outubro e criticam medidas de desestabilização

Um grupo de senadores democratas dos Estados Unidos reforçou a pressão sobre o secretário de Estado do país, Marco Rubio, ao enviar uma nova carta cobrando garantias formais de que a Casa Branca aceitará o resultado das eleições presidenciais de 2026 no Brasil. O documento, assinado pelos parlamentares Jeanne Shaheen, Peter Welch e Tim Kaine, questiona diretamente se a gestão de Donald Trump manterá relações diplomáticas regulares com o candidato vitorioso, independentemente de quem seja escolhido pelo eleitorado brasileiro.

Na correspondência enviada ao Departamento de Estado, os congressistas externaram profunda preocupação com o que consideram uma ameaça à aliança estratégica mantida entre Washington e Brasília. Entre os questionamentos formais, os senadores exigiram saber se o governo norte-americano "se comprometerá a reconhecer o resultado certificado das eleições democráticas de 2026 no Brasil e a apoiar relações diplomáticas normais com qualquer candidato que seja livre e justamente escolhido pelo povo brasileiro".

Esta é a segunda manifestação oficial enviada pelos parlamentares ao gabinete de Rubio em menos de duas semanas. No documento, os democratas voltam a apontar que, ao longo do segundo mandato de Donald Trump, autoridades dos Estados Unidos vêm se envolvendo em uma "campanha de interferência e desestabilização" no cenário político brasileiro.

Para fundamentar as acusações, a carta elenca indícios específicos de ingerência externa no processo eleitoral. O primeiro é a nomeação de Darren Beattie, político de extrema-direita e crítico do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para o cargo de assessor sênior de assuntos relacionados ao Brasil no Departamento de Estado. O segundo ponto refere-se à recente aplicação de tarifas alfandegárias extras sobre produtos brasileiros, resultantes de investigações comerciais iniciadas por determinação direta do presidente Trump.

Até a última atualização, nem o secretário Marco Rubio nem a Casa Branca haviam se manifestado sobre o novo documento enviado pelo grupo de senadores.

No entanto, em posicionamento oficial divulgado em agosto, o Departamento de Estado norte-americano declarou à imprensa que respeitará o resultado das urnas brasileiras e a liderança que for democraticamente eleita em outubro. Na ocasião, a diplomacia dos EUA também negou a existência de qualquer plano ou diretriz voltada a influenciar o pleito ou inviabilizar a candidatura do atual presidente brasileiro.

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