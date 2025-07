A- A+

BRASÍLIA Senadores embarcam aos EUA para tentar reverter tarifa de Trump contra produtos brasileiros Muitos setores serão prejudicados com a taxação de 50%, prevista para vigorar a partir do dia 1º de agosto

Em busca de uma solução para o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), a produtos brasileiros, senadores embarcam, hoje, rumo a Washington, capital norte-americana. As reuniões devem começar na segunda-feira (28) e seguir até quarta (30), com o objetivo de dialogar para tentar reverter a taxação de 50% sobre exportações brasileiras, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto.

“Não temos outra opção a não ser tentar voltar ao que era anteriormente. Muitos setores estão sendo prejudicados, como a indústria, Embraer, o agro, as vendas do suco de laranja e carne. Isso realmente vai afetar a geração de emprego no Brasil, há muitas demissões previstas. Mas nós estamos otimistas de que possamos reverter isso”, declarou o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) e da comissão temporária externa criada para tratar do tema.

Apesar de a negociação de tarifas ser atribuição do Executivo, o senador reforçou que a missão cumpre o papel constitucional do Senado de dialogar em defesa dos interesses nacionais. A agenda da comitiva prevê, no primeiro dia, reuniões com empresários brasileiros e norte-americanos. No segundo dia, os encontros devem ocorrer com parlamentares dos Estados Unidos.

O anúncio das novas tarifas foi feito por Trump em 9 de julho, por meio das redes sociais. Na publicação, o presidente justificou a medida não apenas pela balança comercial, que considera injusta com os EUA, mas também pela postura do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Compõem a comitiva os senadores Tereza Cristina (PP-MS), Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo, Fernando Farias (MDB-AL), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Esperidião Amin (PP-SC), Rogério Carvalho (PT-SE) e Carlos Viana (Podemos-MG).

Veja também