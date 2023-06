A- A+

Política "Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula": Dino quer investigação da PF contra pastor Ao lado do deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira, evangélico Anderson Silva pediu que fiéis orem para Deus "matar seus inimigos"

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que vai acionar a Polícia Federal para investigar um pastor evangélico por incitação à violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia: Neonazista suspeito de ameaçar filha de deputado petista do RS é alvo de operação policial

Em um programa de podcast gravado em 15 de maio, ao lado do deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), o pastor Anderson Silva disse que os evangélicos deveriam orar para Deus "quebrar a mandíbula do Lula" e "matar seus inimigos". O trecho do vídeo voltou a circular nas redes sociais nos últimos dias.

— Talvez a gente não está orando na intensidade da fé. O guerreiro é Deus, Ele é capaz de destruir o imperador da Terra. Falta essas orações imprecatórias dos salmistas: "Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos". Falta a gente orar assim: "Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula" — declarou.

Na sexta-feira, Dino compartilhou o trecho da entrevista em sua conta do Twitter e citou um trecho bíblico para dizer que a incitação à violência é anticristã e criminosa.

"Está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz: 'Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!' (Mateus 5:9) A frase que incita violência é anticristã. E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal", escreveu o ministro.

Investigação da PF: Grupo de WhatsApp com Cid e militares da ativa discutiu golpe: ‘Se Bolsonaro acionar o 142, não haverá general que segure as tropas’

Leia mais: Bolsonaro diz que jamais conversou sobre 'suposto golpe de Estado' e alega que Mauro Cid apenas recebia 'lamentações'

Na manhã deste sábado, Dino voltou a falar do assunto ao compartilhar uma mensagem de amor ao próximo do Papa Francisco. O ministro escreveu: "Cuidar do próximo, não 'quebrar mandíbulas'. O cristão tem que ler, entender e aplicar a mensagem de JESUS CRISTO".

Silva reagiu. No Instagram, ele disse não ter medo de Dino e que continuará orando para que "todos vocês sejam nocauteados por Deus".

"Achas que terei algum medo de vocês por colocarem uma instituição séria como a Polícia Federal como se fossem teus office boys? Me poupe! @flaviodino Quer me impedir de orar? Continuarei orando para que todos vocês sejam nocauteados por Deus. Um dia virã o grande dia! Deus fará justiça contra os infieis!", escreveu o pastor.

Nikolas também reagiu. No Twitter, ele afirmou que Dino "virou fiscalizador teológico" e que a Justiça "quer decidir o que é pecado ou não". Nas redes sociais, bolsonaristas começaram a resgatar declarações polêmicas de personalidades da esquerda para tentar associar o discurso de ódio aos adversários.

