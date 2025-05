A- A+

Sentimento anti-Trump impulsiona vitória de esquerda na Austrália Reeleito, Albanese conquista maioria na Câmara após colapso do bloco conservador liderado por Dutton

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, foi reeleito neste sábado (3) e deve garantir a maioria das cadeiras na Câmara dos Representantes, segundo projeções da imprensa local. O Partido Trabalhista superou a coalizão conservadora formada pelos partidos Liberal e Nacional.

A vitória de Albanese é atribuída, em parte, ao chamado “efeito rebote” contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo analistas, as políticas comerciais de Trump e a retórica de figuras conservadoras alinhadas a ele, como o opositor Peter Dutton, influenciaram negativamente o eleitorado australiano.

“Trump dominou totalmente a trajetória desta eleição”, afirmou Sean Kelly, colunista político do Sydney Morning Herald, ao citar a instabilidade global provocada pelo ex-presidente dos EUA.

Tarifas

Durante o governo Trump, os EUA impuseram tarifas de 25% sobre o aço e alumínio da Austrália, seguidas de 10% sobre outros produtos. A medida afetou a economia australiana, gerando descontentamento com líderes locais que se alinharam ao ex-presidente americano.

Peter Dutton, líder do Partido Liberal, foi criticado por suas declarações pró-Trump. Ele chegou a chamá-lo de “grande pensador” e adotou um discurso semelhante ao de Trump em temas como imigração e programas de diversidade.

Com a apuração de 68% dos votos, a Comissão Eleitoral Australiana projetou 81 das 150 cadeiras para o Partido Trabalhista. Dutton reconheceu a derrota, parabenizou Albanese e admitiu a perda de sua própria vaga no Parlamento, que ocupava há 20 anos.

Rejeição

A estratégia conservadora de Dutton, marcada por ataques culturais e recuos em propostas, enfrentou resistência. Analistas destacam que o ex-ministro da Defesa tentou emular Trump, mas acabou rejeitado. A campanha foi marcada por gafes e mudanças de posição que enfraqueceram sua imagem.

“Não nos saímos bem o suficiente. Aceito total responsabilidade”, disse Dutton após o resultado.

O senador liberal James Paterson admitiu que o “fator Trump” teve impacto significativo, como já havia ocorrido no Canadá. “Foi devastador para os conservadores lá, e acho que foi um fator aqui também”, afirmou à ABC.

Equilíbrio

Apesar das críticas às tarifas, Albanese manteve posição cautelosa em relação aos EUA. Sua resposta mais dura foi chamar as medidas de “ato não-amigável”. Isso reflete a dependência australiana da aliança militar com Washington, mesmo com a China sendo seu maior parceiro comercial.

Ambos os candidatos defenderam o acordo para compra de submarinos nucleares dos EUA, como forma de conter a expansão militar chinesa. O desafio, segundo analistas, será manter o equilíbrio entre os interesses de segurança com os EUA e os laços econômicos com Pequim.

“O maior desafio será gerenciar o triângulo estratégico entre Washington, Pequim e Canberra”, avaliou Michael Fullilove, diretor do Lowy Institute.

Perfil

Mesmo enfrentando queda nas pesquisas após a derrota do referendo sobre representação indígena em 2023, Albanese manteve sua imagem de líder moderado e discreto — um contraponto ao estilo confrontador da era Trump e da política australiana durante a pandemia.

“Ele identificou que os eleitores estavam cansados de conflitos”, afirmou Sean Kelly. “Não é um grande orador, mas soube usar isso a seu favor.”

Albanese agora enfrenta desafios domésticos como a crise de moradia e o alto custo de vida, além de precisar navegar em um cenário internacional complexo, marcado por tensões entre as duas maiores potências globais.

