Sergio Moro afirma que candidatura ao governo do Paraná é 'irreversível'
Impasse sobre o ex-juiz tem sido tratado como um dos principais focos de desgaste no processo de formalização da federação da sigla de Ciro Nogueira com o União Brasil
O senador Sergio Moro (União Brasil) afirmou nesta segunda-feira (9) que sua candidatura ao governo do Paraná é “irreversível”. A declaração ocorre em meio a tensão na negociação entre a sigla de Antonio Rueda e o Progressistas, cujo presidente Ciro Nogueira descarta a possibilidade de apoio da federação ao ex-juiz na disputa pelo Palácio Iguaçu.
"A candidatura é irreversível. Isso foi declarado pelo próprio presidente do nosso partido (União). O que a gente está preocupado é em apresentar um projeto consistente e técnico para a população paranaense", afirmou Moro em entrevista à rádio Massa FM Cascavel.
A fala do senador ocorre em um momento de forte disputa interna na federação União-PP. O impasse sobre a candidatura de Moro tem sido tratado como um dos principais focos de desgaste no processo de formalização da junção da legendas, já enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Leia também
• CNJ recebe nova denúncia contra ministro do STJ Marco Buzzi
• CPI do Crime Organizado adia reunião que teria participação da governadora Raquel Lyra
• Comissão no STJ para investigar se Marco Buzzi cometeu assédio sexual terá somente homens
Em entrevista recente ao GLOBO, no ano passado, Moro cobrou o cumprimento de um acordo prévio firmado no estado e afirmou que lidera as pesquisas com “certa folga”.
"No Paraná, havia um acordo prévio do PP de que haveria o apoio à minha candidatura. A gente espera que seja cumprido. Eles não têm candidato competitivo para apresentar", disse o senador, ao reagir às declarações de Ciro Nogueira.
Sem nome próprio
Em oposição à candidatura de Moro, que lidera as pesquisas, representantes do diretório estadual do PT anunciaram o apoio ao deputado estadual Requião Filho (PDT). A costura também inclui a ministra Gleisi Hoffmann (PT) na disputa pelo Senado.
Em paralelo, o governador Ratinho Júnior (PSD) também deverá escolher quem será seu sucessor na corrida pelo comando do estado em 2026. À sua disposição, colocam-se três nomes do PSD, que incluem o secretário das Cidades, Guto Silva, que teria a preferência pela proximidade com o mandatário. Além dele, são cotados o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, e o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, já cortejados para o lançamento de chapas por outros partidos. Entre os cotados, Guto Silva é visto como a escolha provável do governador.