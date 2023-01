A- A+

Eleição Sérgio Moro diz que vai votar no candidato de Bolsonaro à presidência do Senado Senador eleito afirma não ter nada contra Rodrigo Pacheco, mas será a favor da oposição firme ao governo do PT

O senador eleito Sérgio Moro (União Brasil-PR) usou a conta pessoal dele nas redes sociais, nesta terça-feira (31), para informar que vai votar no bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) para a presidência do Senado.

“Nada contra Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o País, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção”, escreveu Moro.

Além de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que concorre à reeleição, e Marinho, a presidência do Senado será disputada pelo também bolsonarista Eduardo Girão (Podemos-CE).

O União Brasil, partido de Moro, segue dividido, mas o líder da legenda no Senado, Davi Alcolumbre, do Amapá, articula a reeleição de Pacheco e busca desidratar as candidaturas adversárias, em especial a de Marinho. Aliados de Pacheco acreditam que a chance de derrota do parlamentar para Marinho ou Girão é zero.

