Sergio Moro é eleito governador do Paraná em 1º turno
Candidato está matematicamente eleito com 50,11% dos votos
Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná. Com 99,87% das urnas apuradas, Moro obteve 50,11% dos votos válidos, o que responde a 3.126.032.
Até às 20h51, 99,87% das urnas haviam sido totalizadas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os demais candidatos obtiveram:
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Sandro Alex - 25,35%
Requião Filho - 23,48%
Foram 122 mil votos brancos e 133 mil nulos, que correspondem a 1,79% e 1,95%, respectivamente.
Sergio Moro é natural de Maringá (PR) e ficou conhecido nacionalmente como juiz federal à frente de processos da Operação Lava Jato. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro e atualmente é senador pelo Paraná.
Aos 54 anos, disputou pela primeira vez o governo do estado.