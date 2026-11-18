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Lava Jato Sérgio Moro escolhe ex-procurador da Lava Jato como secretário O ex-juiz anunciou a escolha em vídeo publicado nas redes sociais

O governador eleito do Paraná, Sérgio Moro (PL), anunciou nesta quarta-feira, 18, o ex-procurador Carlos Fernando Lima para comandar a Secretaria Anticorrupção, pasta que pretende criar ao assumir o cargo. O ex-juiz anunciou a escolha em vídeo publicado nas redes sociais.

Carlos Lima entrou no Ministério Público Federal nos anos 90 e foi procurador da República até 2019. Ele integrou uma das equipes da Operação Lava Jato em Curitiba entre 2014 e 2018.

Segundo a publicação de Moro, a nova secretaria vai ampliar os controles que já existem dentro do serviço público para evitar casos de irregularidades.

"Vamos colocar gente com capacidade para fazer cruzamento de dados para identificar desvio de dinheiro público, prevenir fraude em licitação e identificar casos de enriquecimento ilícito de servidores para nós tomarmos as providências com encaminhamentos diretamente à polícia e ao MP e tomarmos as sanções administrativas pertinentes", declarou.

"Nós vamos mostrar que no Paraná, podemos fazer diferente. Que podemos, sim, ter um governo enxuto, honesto e eficiente, como foi a minha promessa", concluiu Moro.

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