Sérgio Moro escolhe ex-procurador da Lava Jato como secretário
O ex-juiz anunciou a escolha em vídeo publicado nas redes sociais
O governador eleito do Paraná, Sérgio Moro (PL), anunciou nesta quarta-feira, 18, o ex-procurador Carlos Fernando Lima para comandar a Secretaria Anticorrupção, pasta que pretende criar ao assumir o cargo. O ex-juiz anunciou a escolha em vídeo publicado nas redes sociais.
Carlos Lima entrou no Ministério Público Federal nos anos 90 e foi procurador da República até 2019. Ele integrou uma das equipes da Operação Lava Jato em Curitiba entre 2014 e 2018.
Segundo a publicação de Moro, a nova secretaria vai ampliar os controles que já existem dentro do serviço público para evitar casos de irregularidades.
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"Vamos colocar gente com capacidade para fazer cruzamento de dados para identificar desvio de dinheiro público, prevenir fraude em licitação e identificar casos de enriquecimento ilícito de servidores para nós tomarmos as providências com encaminhamentos diretamente à polícia e ao MP e tomarmos as sanções administrativas pertinentes", declarou.
"Nós vamos mostrar que no Paraná, podemos fazer diferente. Que podemos, sim, ter um governo enxuto, honesto e eficiente, como foi a minha promessa", concluiu Moro.