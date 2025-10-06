A- A+

Entrevista Sergio Moro no podcast "Direto de Brasília" Senador vai tratar sobre a deterioração da segurança em vários estados e o seu pedido por leis mais rígidas. Também vai falar sobre o processo de julgamento no STF, no qual está sendo acusado por crime de calúnia

Líder em todas as pesquisas para o Governo do Paraná, o senador Sergio Moro (UB) confirmou sua presença no meu podcast "Direto de Brasília", uma parceria deste blog com a Folha de Pernambuco, transmitido para mais de 165 emissoras do Nordeste. Sua entrevista vai ao ar na próxima quarta-feira, às 18h, com transmissão também pelo YouTube do blog e da Folha, além da Gazeta News, a Rede Mais Rádios da Paraíba, a Rede de Rádios ANC do Ceará e a revista Mais Nordeste.

Em pesquisa Real Time Big Data, realizada no último mês, o senador Sergio Moro desponta com 41% das intenções de voto em uma eventual disputa ao Governo do Paraná em 2026, enquanto o deputado estadual Requião Filho (PDT) tem 19%. No podcast, Moro vai tratar sobre a deterioração da segurança em vários estados e o seu pedido por leis mais rígidas. Também vai falar sobre o processo de julgamento no STF, movido pelo ministro Gilmar Mendes, no qual está sendo acusado por crime de calúnia.

Recentemente, o senador apresentou o PL 1.285/2025, que cria o tipo penal de coação criminosa no tráfico de drogas, para casos ligados a domínio de mercado ou impunidade, com penas de 20 a 30 anos. Em entrevista recente, Sergio Moro criticou as declarações do presidente Lula (PT) sobre os Estados Unidos, afirmando que elas podem ter ofendido Donald Trump, dificultando as negociações comerciais entre os dois países.

O senador defende que as conversas sejam conduzidas com seriedade e serenidade, e não com discursos eleitoreiros. Além de senador, Moro é um jurista, ex-magistrado e professor universitário. Foi juiz federal, professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro.

Ganhou notoriedade nacional e internacional por comandar, entre março de 2014 e novembro de 2018, o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na Operação Lava Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas, como a Petrobras e a Odebrecht. Em 2017, no âmbito dessa operação, condenou o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. A Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele estado, também retransmite, assim como a LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú, o grupo Grau Técnico e o Berlitz Idiomas.

