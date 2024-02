Serviço de táxi aéreo usado por prefeito de Manaus em ida ao Caribe custa pelo menos R$ 245 mil

A- A+

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), viajou para St. Maarten, uma ilha no Caribe, em um jatinho particular a convite do empresário Roberto de Souza Lopes, dono da Royal Tech, que tem contratos ativos com a prefeitura. Conforme apurado pelo Globo, a viagem de avião realizada pela empresa Rico Táxi Aéreo custou pelo menos R$ 245 mil.

Além disso, segundo a prestadora de serviço, o pernoite da aeronave na ilha custaria R$ 17 mil. No entanto, não foi informado por quanto tempo a viagem do prefeito para o exterior durou.

Além da dupla, viajaram no avião o subsecretário de Obras Valcerlan Ferreira Cruz; os advogados Taís Cardoso de Amorim Faye e Kassio Almeida Faye das Chagas; a modelo Eduarda Freiberger e Adriana Menezes Ferreira Cruz. O grupo retornou ao Brasil no dia 14 de fevereiro, quando decolou do Aeroporto Internacional Princesa Juliana e pousou no Aeroporto Internacional de Manaus — Eduardo Gomes.

Em nota enviada ao Globo, a prefeitura manauara informou que o prefeito fez uma viagem “não planejada” a convite de Roberto Lopes, que teria sido responsável pelo aluguel do jatinho C56X — avaliado R$ 2,7 milhões pela Federal Aviation Administration. Ainda segundo a Prefeitura de Manaus, David e o empresário se conhecem “há alguns anos, antes mesmo de sua gestão no município”.

Entenda a relação entre empresário e prefeitura

Roberto de Souza Lopes é dono da empresa Royal Tech, que antes se chamava Royal Gestão e Serviços de Informática Ltda. Criada em 2008, a firma tem sede no bairro Planalto, em Manaus, e presta serviço de aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. O capital social é de R$ 5 milhões.

A firma presta serviços para a Prefeitura de Manaus desde 2014, quando David Almeida ainda não estava no cargo. Também neste ano, foi acordado um contrato no valor de R$ 4.456.548,76. Em 2019, a empresa fechou um acordo de prestação de serviço com a Manaus Previdência — órgão de administração indireta da Prefeitura de Manaus — para locação e manutenção de seis impressoras, com valor anual de R$ 58.656.

Desde então, quatro termos aditivos de R$ 20.020,80 anuais foram assinados para renovar o acordo por 12 meses. O último se encerra em 15 de agosto de 2024. Porém, estes vínculos possuem duas impressoras a menos relacionadas. A Royal Tech também foi contratada pela Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos e Assistência Social. As informações são do Portal da Transparência da Prefeitura de Manaus.

Roberto também é proprietário da empresa Ushuaia Participações Eireli. Procurados, representantes do empresário informaram ao Globo que ele “é amigo do Prefeito de Manaus David Almeida há tempos”. Afirmam, ainda, que a viagem “não configura qualquer ato ilegal, nem tampouco imoral, sendo assim afasta qualquer possibilidade de irregularidade”.

Veja também

Justiça STF interrompe julgamento que pode anular eleição de sete deputados