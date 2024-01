Servidor do MEC, acusado de envolvimento em esquema de propina com pastores evangélicos, é exonerado

A- A+

O governo federal exonerou o servidor Luciano de Freitas Musse de cargo comissionado no Ministério da Educação. Ele participava de esquema em pastores evangélicos cobravam propina de prefeitos para a liberação de recursos da pasta para a construção de escolas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sob a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. A decisão foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU).

A exoneração, assinada pelo ministro Vinicius Marques de Carvalho, da Controladoria-Geral da União (CGU), ocorre dois meses após investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) concluir que houve irregularidades na atuação desses pastores no MEC. A investigação foi aberta a pedido do Ministério Público junto ao tribunal a partir de denúncias de desvios de recursos da pasta e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O ex-gerente de projetos da Secretaria Executiva do MEC foi preso em maio de 2022 em operação da Polícia Federal (PF) que também prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro e outras duas pessoas. Além de destituído do cargo comissionado, Luciano Musse ainda fica impedido de ser indicado, nomeado ou tomar posse em cargos efetivos, comissionados ou em função de confiança no Executivo federal por oito anos, conforme prevê a lei da inelegibilidade.

Nomeado para o cargo em abril de 2021, o advogado Luciano de Freitas Musse atuava como mediador no contato de pastores lobistas dentro do MEC para oferecer a prefeitos possibilidade de agilizar o pagamento de recursos para a construção de escolas em troca de favores.

