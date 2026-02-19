A- A+

BRASIL Servidora acusada de acessar dados cadastrais da mulher de Moraes nega ter feito qualquer consulta Ruth Machado dos Santos foi afastada por supostamente ter tido acesso a informações de Viviane Barci de Moraes

A defesa da servidora Ruth Machado dos Santos, apontada nas investigações da Polícia Federal (PF) no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre vazamento de dados de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, nega que tenha acessado dados da advogada.

A funcionária é acusada de ter acessado dados cadastrais de Viviane, como CPF, nome da mãe e data de nascimento, no ano passado.

Mas, segundo advogado Diego Scarpa, Ruth não acessou nenhum dado de Viviane, nem cadastrais, e tampouco informações da declaração de imposto de renda.

— Ela (Ruth) nega ter feito qualquer acesso a dados de Viviane — afirmou Scarpa, que alega ainda não ter visto os autos do processo.





Impedida de ir ao trabalho

O advogado disse que sua cliente e um grupo de servidores da Receita foram notificados pela Superintendência do Órgão em São Paulo para prestar esclarecimentos sobre acesso indevido e divulgação de dados sigilosos.

Ruth é servidora da Receita em Guarujá, no litoral de São Paulo. Por decisão judicial, ela foi impedida de entrar na unidade e acessar os computadores. Está em casa, usando tornozeleira eletrônica e teve aparelho celular apreendido, disse o advogado.

Em nota, a defesa de Ruth informou ainda que ela não possui vínculo partidário, não tem histórico de militância e que "não incorreu para a infração penal".

"Trata-se de profissional com quase 32 anos de serviço público, cuja trajetória profissional é marcada pela correção, discrição e absoluto respeito às normas que regem a Administração Pública, com estrita observância aos deveres legais, especialmente aqueles relacionados ao sigilo funcional, à proteção de dados e à responsabilidade inerente ao cargo", diz a nota da defesa de Ruth.

