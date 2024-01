A- A+

MEGA DA VIRADA Servidores do PT que acertaram quadra na Mega da Virada ganharam R$ 120 milhões em 2019 Grupo de apostadores faturou, desta vez, R$ 25 mil que será revertido em novas tentativas

O grupo de funcionários e assessores do PT na Câmara dos Deputados que acertou quatro números na Mega-Sena da Virada e garantiu R$ 25 mil já teve mais sorte no passado. Em 2019, os mesmos servidores ganharam o prêmio principal, à época, de R$ 120 milhões, o que garantiu R$ 2,5 milhões para cada um dos participantes do bolão.

E a sorte não foi só em 2019: um dos organizadores, Joaquim Carlos Carvalho, que atua no gabinete da liderança da sigla, conta que, desde então, o grupo já ganhou outras três quinas e, por diversas vezes, esteve próximo do grande prêmio.

"Nosso grupo é vencedor, já fizemos mais de cem quadras depois do prêmio de 2019 e três quinas" disse Carvalho.

Carvalho afirma que o segredo é estudar os números e que as dezenas vencedoras foram escolhidas por ele. No entanto, ele não revela como faz.

"Temos um grupo que joga quadrimestralmente. Esse grupo sim é restrito a petistas, só que quando tem prêmio de R$ 100 milhões, eu abro bolões especiais e ai eu aceito a participação de pessoas indicados, como parentes e amigos" diz.

O sorteio da Mega da Virada 2023 foi realizado no domingo (31), em São Paulo, e o concurso especial pagou o maior valor da história: R$ 589 milhões.

Os números sorteados foram: 24, 56, 33, 48, 21 e 41. Segundo a Caixa, o rateio do prêmio principal ficou entre cinco apostas (uma realizada pelo canal eletrônico; uma de Salvador, na Bahia; uma de Bom Despacho, em MG; outra em Redenção, no Pará; e a última em Ipirá, em SC). Cada aposta vencedora leva o prêmio de R$ 117.778.204,25.

A quina teve 1.996 apostas ganhadoras, que vão levar, cada uma, R$ 70.083,58. Já a quadra será dividida entre 164.379 apostadores, que vão receber R$ 1.215,71, cada um.

