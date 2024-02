A- A+

Lauro de Freitas Sessão é encerrada em Câmara de cidade baiana após vereadores trocarem socos; veja vídeo A confusão foi transmitida ao vivo no YouTube do parlamento municipal

A sessão desta quarta-feira (28) na Câmara de Vereadores do município baiano de Lauro de Freitas foi encerrada após dois vereadores trocarem agressões no plenário.



A confusão foi transmitida ao vivo no YouTube do parlamento municipal. As imagens mostram o momento no qual o vereador Loxa Lopes (PP) parte para cima do Tenóbio (União Brasil).





Lopes reclamava das palavras usadas por Tenóbio para se referir à presidente da Câmara, Naide Brito.

— Quando você desqualifica uma senhora chamando de descarada, está desqualificando a pessoa. Não está desqualificando a parlamentar não. Descarada quer dizer sem vergonha, desavergonhada. Gente, sai do normal do parlamento, sai do normal da educação — afirma Lopes.



Em seguida, o vereador do PP bate na mesa e acrescenta:

— Se fosse minha mulher ou minha filha, não terminava a frase não — diz Lopes.

Nesse momento, Tenóbio se levanta da cadeira e os dois discutem. Não é possível ouvir o que o vereador do União Brasil fala, pois está sem microfone.

— Descarado é o senhor — finaliza Lopes, aintes de dar um tapa em Tenóbio.

Os dois precisaram ser contidos pelos colegas de parlamento. Lopes é da base da prefeita Moema Gramacho (PT), assim como Naide Brito, que também é petista. Tenóbio é da oposição.

Tenóbio usou as redes sociais para afirmar que registrou boletim de ocorrência na 23ª Delegacia de Polícia, em Lauro de Freitas. "Não vão me intimidar! Perseguições, agressões, fake news, nada disso vai ser suficiente para impedir minha pré candidatura e meu desejo de defender a minha cidade", escreveu.

