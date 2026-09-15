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Supremo Tribunal Federal Sessão plenária do STF decide se abre investigação contra Alexandre de Moraes Caso veio à tona após o Estadão revelar, no dia 1º de setembro, detalhes de mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se reúnem em sessão plenária extraordinária nesta terça-feira, 15, a partir das 10h, para julgar o pedido do ministro André Mendonça de abrir uma investigação a respeito das relações de seu colega na Corte, Alexandre de Moraes, com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

O caso veio à tona após o Estadão revelar, no dia 1º de setembro, detalhes de mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro. O embate deflagrou uma crise sem precedentes no STF, que se estendeu nas últimas semanas, a ponto de o presidente da Corte, Edson Fachin, tomar para si a relatoria da questão e também o inquérito das fake news, do qual Moraes era relator desde 2019.

Como mostrado pela Coluna do Estadão, aliados de Moraes se embrenharam em uma guerra de despachos com o intuito de embarreirar a realização da sessão. Para o grupo, o ideal seria promover no mesmo dia a discussão sobre o pedido de Moraes para investigar Mendonça, mas Fachin manteve a sessão desta terça agendada e jogou o caso contra Mendonça para o dia 23.

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