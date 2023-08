A- A+

CPI 'Sextou e foi para Orlando' e 'trocar ideia com Mickey': viagem de Anderson Torres é ironizada Parlamentares da base governista como Duarte e Rogerio Correia relembraram que o ex-secretário de segurança do DF estava fora do Brasil no dia 8 de janeiro

O fato do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, ter estado fora do país quando ocorreram os atos do dia 8 de janeiro foi ironizado por deputados da base governista durante o seu depoimento na CPI. Os deputados Duarte (PSB-MA) e Rogério Correia (PT-MG) relembraram que o ex-ministro da Justiça estava em Orlando, nos Estados Unidos, quando a sede dos Três Poderes foi invadida, em Brasília.

Ao longo de seu depoimento Torres afirmou ter trabalhado até às 18h da sexta-feira (6), dois dias antes das manifestações. Neste contexto, Correia afirmou:

— A minha conclusão é que o senhor não viajou, o senhor "sextou" e foi embora para Orlando e Disney.

Na mesma toada, em sua fala, Duarte também ironizou a viagem do ex-secretário, que deixou o Brasil naquela sexta-feira às 23h50.

— O senhor vai para a Disney trocar ideia com o Mickey, com a Minnie, com o Pato Donald e deve estar achando que aqui tem algum pateta — parlamentares da oposição se manifestaram e o presidente Arthur Maia pediu respeito em nome do deputado.

Mais cedo, no início de sua inquirição na CPI do 8 de janeiro, Anderson Torres afirmou que sua viagem aos Estados Unidos foi programa em novembro e que não recebeu nenhum alerta acerca dos atos de vandalismo ocorrido na praça dos Três Poderes.

— Essa viagem foi programada com antecedência e as passagens compradas em 21 de novembro. Se eu tivesse recebido qualquer alerta não teria viajado.

Ao ser questionado sobre a viagem aos Estados Unidos pelo senador Kajuru, Anderson Torres afirmou que voltou "o mais rápido possível".

— Era uma viagem familiar programada há muitos anos. Nunca tinha ido aos Estados Unidos com minhas filhas, tenho três filhas pequenas e era a realização de um sonho. Eu não tinha como abandonar minha família.

