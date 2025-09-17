A- A+

Pesquisa Sidônio afirma não estar preocupado após Quaest mostrar 51% de reprovação de Lula

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo, Sidônio Palmeira, afirmou na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira não ter 'nenhuma preocupação' com pesquisas de avaliação sobre o governo e eleitorais.

Em nova rodada divulgada nesta manhã, a pesquisa Genial/Quaest sobre a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostra que a gestão é desaprovada por 51% dos brasileiros, e aprovada por 46%.

O resultado mostra estabilidade em relação ao levantamento anterior, e indica que a percepção da queda na inflação dos alimentos, verificada como decisiva na sondagem de agosto, não se repetiu.

— Pesquisa é retrato do momento e tendência. E é importante analisar a tendência. (...) Faz parte do debate político, eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação com resultado de pesquisa — declarou Sidônio em resposta a questionamento do deputado Gustavo Gayer (PL-GO).

O ministro responde a questionamentos nas comissões de Comunicação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. A ida de Sidônio atende a pedido dos deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS), Gustavo Gayer (PL-GO) e Junio Amaral (PL-MG).

Os parlamentares querem que o ministro esclareça ações da Secom, sobretudo gastos com publicidade, políticas de combate à desinformação e a atuação do órgão em iniciativas de monitoramento digital.

Sidônio também foi questionado pelos parlamentares sobre uma licitação aberta em julho pela Secom no valor de R$ 98,3 milhões para contratar três empresas para gerenciar a comunicação digital do governo. O processo foi aberto meses após o certame anterior, de R$ 200 milhões, gerar uma crise ao governo por suspeita de quebra de sigilo das propostas.

— A licitação anterior foi de R$ 200 milhões. Essa licitação foi revogada, o ministro anterior revogou e eu confirmei. Foi revogada mas não foi anulada, não houve irregularidade identificada. (...) Fizemos uma nova pela metade do valor da licitação anterior. Achamos que não tinha sentido fazer um valor como aquele, e o valor de R$ 98 milhões achamos satisfatório — declarou Sidônio.

A licitação revogada foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em julho do ano passado, ainda na outra gestão da Secom, após os vencedores terem sido anunciados na véspera pelo portal “O Antagonista”. Na ocasião, o governo negou irregularidades.

