A- A+

governo Sidônio diz que governo não pode deixar fake news 'sair na frente' Ministro também explicou o porquê da mudança de slogan do governo Lula

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, afirmou nesta quarta-feira que o governo "não pode deixar a fake news chegar na frente" e sempre deve divulgar primeiro os programas e políticas públicas que possam impactar um grande número de pessoas.

O ministro, que chegou ao governo Lula em meio à crise do Pix, há nove meses, também ressaltou que pede a seus colegas de Esplanada que dominem outras áreas além da de suas pastas.

Sidônio participou de um debate sobre comunicação pública em Brasília realizado pela FSB Holding e voltado a profissionais da área. O grupo, que é o maior do ramo no país, tem como clientes diversos ministérios, além de grandes empresas privadas.

— Comunicação não pode ser só defensiva, você estar respondendo. Você tem que sair na frente, tem que informar primeiro — disse Sidônio.

O ministro lembrou a chamada crise do Pix, em que o governo federal precisou revogar uma medida da Receita Federal que exigia das fintechs algo que já era cobrado dos bancos tradicionais: notificar movimentações financeiras a partir de um determinado valor.

Com a regra, movimentações acima de R$ 5 mil para pessoas físicas em Pix ou em outras transações financeiras, como TED e cartão de débito, teriam de ser informadas à Receita.

A medida foi alvo de críticas da oposição bolsonarista, que a acusava de ser a preparação para taxação do Pix. Em especial, viralizou um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) com críticas à instrução normativa. Publicado em redes sociais, o vídeo ultrapassou rapidamente 100 milhões de visualizações e obrigou o governo a recuar.

Sidônio disse que o episódio "foi uma fake news" e que representou um erro do governo por não ter comunicado bem a medida.

— A gente não pode deixar a fake news chegar na frente. Esse foi o erro do governo. Não comunicou devidamente o que estava fazendo, quais são as medidas, inclusive para combater o crime organizado, que depois vocês viram o que aconteceu, que teve essa operação da Polícia Federal que estava envolvendo várias fintechs. Lá atrás, (a medida), na verdade, era para fazer o controle (...). Fizeram fake news em cima disso, virou uma coisa totalmente incontrolável, porque a mentira está assim. A verdade tem que sair na frente e esse é um desafio no mundo de hoje. Se você vai fazer qualquer coisa, não tem que ficar na defensiva. Se o governo vai fazer uma coisa, comunique. Passe a informação correta antes. Ocupe todo o espaço, porque aí quando vier a fake news, você vai ganhar de 9 a 1, 8 a 2. Do jeito que estava, não dava — disse o ministro.

Sidônio também afirmou que os ministros devem entender de distintas áreas e da "concepção de governo".

— Na minha área, eu tenho que falar com todos (os ministros). Com o ministro da Previdência, (Wolney Queiroz,) que chegou. Tenho que entender da área dele, sou obrigado a entender de todas as áreas. Se eu não tiver conhecimento e esperar que ele me brife, estou errado. (...) Eu tenho colocado com os ministros que não vale a pena conhecer somente da área deles e falar só da área, tem que entender a política pública como um todo, e qual a concepção do governo — disse.

O chefe da comunicação do governo também explicou o porquê da mudança de slogan do governo, de "Governo Federal: União e Reconstrução" para "Governo do Brasil: do lado do povo brasileiro". De acordo com Sidônio, a gestão de Lula ainda busca união, mas apenas em pontos convergentes.

— Era sempre conhecido como governo federal. O que é governo federal? E aí com essa questão de estarem questionando a soberania brasileira com as taxações que aconteceram, a gente falou, 'pô, por que não é governo do Brasil?' A gente resolveu. Primeira coisa, (adotar) governo do Brasil. A segunda coisa é mudar o slogan. O slogan do governo era União e Reconstrução. A união a gente tem que estar sempre trabalhando, vendo os pontos que convergem. Achar que vai fazer uma união de ponta a ponta é difícil. Se a gente sentar todo o mundo que está aqui, não vamos conseguir uma união em tudo, a gente vai ter pontos de convergência. O governo tem o dever de fazer isso. Na reconstrução, a gente fez um processo de reconstrução do país em várias áreas — disse.

Sidônio disse que sentiu a necessidade de mudar o slogan para denotar que o governo atende a maioria da população.

— Quando a gente fala isso (do lado do povo brasileiro), é pegar 99% contra 0,1%. Não contra. Eu estou vendo que tem muito empresário aqui e eu também sou, estou de licença, mas sou da área. É de dar condições de todos crescerem, e a melhor forma é diminuir a desigualdade, os privilégios. Dá condições para os outros crescerem. Uma das coisas que mais influenciam a desigualdade social no mundo é o imposto de renda, a cobrança do imposto. Porque os que ganham mais geralmente pagam menos e os que ganham menos pagam muito mais proporcionalmente. Não é interessante que a gente tire um pouco esse negócio de privilégio, diminua a desigualdade? Essa é a compreensão do governo e por isso coloca claramente: "Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro" — ressaltou.

Veja também