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eleições 2026 Sidônio diz que Lula adotará estratégia para evitar que Flávio fique atrás dele no debate da Globo Ministro é o principal responsável pela preparação de Lula para o debate e se irritou com a postura de Flávio durante o debate da Band

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai adotar estratégias durante o debate da TV Globo para evitar que Flávio Bolsonaro (PL) fique atrás do petista enquanto ele estiver falando olhando para as câmeras, como ocorreu no debate da Band no último domingo.

O debate ocorre na sexta-feira e é o último confronto entre Lula e Flávio antes do segundo turno.

— Lula vai ficar no púlpito se necessário. Essa estratégia da extrema direita (de ficar atrás do candidato) é usada no mundo inteiro e não vai acontecer neste debate (TV Globo) — afirmou Sidônio no Palácio do Planalto nesta quarta-feira.

O ministro, que tirou férias do cargo para se dedicar exclusivamente à campanha no segundo turno, afirmou que Flávio "não vai ficar atrás de Lula" e que o candidato do PL é "papagaio de pirata". Se precisar, Lula ficará mais no púlpito, mas não deve deixar de caminhar pelo estúdio.

O ministro também afirmou que a campanha pediu a TV Globo que haja checagem das falas durante o programa.

Flávio treinou como estratégia circular atrás de Lula enquanto o presidente respondia a perguntas e se dirigia aos telespectadores. O senador fazia gestos negativos com a cabeça, mantinha a expressão fechada e reagia com o rosto às declarações do petista.

A movimentação foi proposital e fazia parte da preparação para gerar imagens que pudessem ser recortadas e compartilhadas nas redes.

Sidônio é o principal responsável pela preparação de Lula para o debate e se irritou com a postura de Flávio durante o programa. Durante os intervalos do debate da Band, o chefe da Secom ia até o púlpito conversar com Lula.

Na primeira pausa do programa, o ministro chegou a questionar Flávio por ficar atrás do presidente durante suas respostas. Ele também discutiu com integrantes da equipe do presidenciável do PL e apareceu visivelmente nervoso em vídeos de bastidores do debate.

Lula se dedicará a preparação do debate na quinta e sexta-feira. Como mostrou O Globo, aliados tem defendido que Lula chegue à Globo com uma postura mais enfática de cobrança as relações de Flávio com milicianos e com seu amigo Willer Tomaz, investigado no escândalo do INSS.

A expectativa é que Lula, se for atacado sobre investigações que envolvem seu filho, diga que Flávio foi protegido pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), diferente de Lulinha no mandato do petista, que é investigado em três inquéritos do STF.

O presidente já havia sido aconselhado a dizer que se, se a PF de Bolsonaro fosse como a PF de Lula, Flávio já estaria preso. A ideia é que Lula busque desqualificar mais o adversário, inclusive dizendo que ele é pior que o pai.

A estratégia difere da primeira preparação de Lula, voltada ao debate da Band, que ocorreu no último domingo, quando o presidente foi treinado para não vai atacar Flávio de forma pessoal, sob o argumento de que a população já sabe quem é o presidenciável do PL.

Nessa linha, o foco foi seguir em mensagens mais propositivas e fazer o embate sobre os riscos de cortes de programas sociais e explorar as contradições do tesouraço proposto por Flávio.

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