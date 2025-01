A- A+

GOVERNO LULA Sidônio toma posse como ministro da secretaria de Comunicação do governo Lula Publicitário entra no lugar de Paulo Pimenta, que ainda não tem destino definido

O publicitário Sidônio Palmeira assume nesta terça-feira, oficialmente, a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ele entra no lugar de Paulo Pimenta, demitido após uma série de críticas do presidente às estratégias de comunicação do Planalto. Sidônio defende um "segundo tempo do governo”, com um diálogo mais direto com a população, por meio das redes sociais, e fazendo as informações “chegarem na ponta”.

A troca entre ministros foi fechada na semana passada, quando Sidônio e Paulo Pimenta concederam entrevista coletiva confirmando a mudança. Apesar de assumir o comando da comunicação oficialmente apenas hoje, o publicitário já vem realizando modificações na pasta, colocando, por exemplo, pessoas da sua confiança em cargos-chave.





A expectativa no governo é que que Sidônio possa dar mais destaque a programas que podem ser a cara do novo governo Lula, como o Pé-de-meia na Educação. O objetivo é preparar a imagem do presidente para uma possível disputa à reeleição em 2026.

Lula ainda não bateu martelo sobre futuro de Pimenta. Estão na mesa as possibilidades do ministro virar líder do governo na Câmara, cargo hoje ocupado pelo deputado José Guimarães (PT-CE), ou a assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente comandada por Márcio Macêdo. Questionado, o ministro disse que não sabe qual será sua nova função.

Sidônio tem buscado nomes, por exemplo, da equipe do prefeito do Recife, João Campos (PSB), de Recife, para trabalhar no Planalto. A comunicação de Campos é considerada uma referência pelo entorno do publicitário.

O publicitário confirmou três profissionais de seu círculo mais próximo: Tiago César será secretário-executivo no lugar de Ricardo Zamora; Samantha Marchiori assumirá a chefia de gabinete, posto até então de Lucas Monteiro Costa Dias; e Paulo Brito ficará com a vaga de Fabrício Lazzarini Carbonel na Secretaria de Publicidade e Propaganda. Os três novos contratados atuavam na agência de Sidônio em Salvador e trabalharam com ele na campanha vitoriosa de Lula em 2022.

