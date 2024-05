A- A+

alianças Siglas aliadas a Lula ampliam número de prefeitos em ritmo maior no NE do que no resto do Brasil Partidos como PT, PSB e MDB cresceram nos estados da região

Partidos da base de Luiz Inácio Lula da Silva cresceram em média em um ritmo três vezes maior em municípios do Nordeste do país do que nas demais regiões. Levantamento do GLOBO com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que prefeitos eleitos em 2020 por legendas de oposição passaram a migrar para agremiações que ajudar a alçar o petista novamente ao Palácio do Planalto.

O próprio PT, por exemplo, viu minguar o número de prefeituras sob seu comando nos últimos anos, mas conseguiu recuperar alguns munícipios após a eleição de Lula. No Nordeste, o principal crescimento foi no Piauí.

O trabalho do partido para ampliar seu domínio começou logo no início do governo, em julho do ano passado: um evento que contou com a participação do ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e ex-governador do estado e do atual governador Rafael Fonteles, o diretório estadual filiou de uma só vez seis prefeitos. O partido elevou de 18 prefeitos eleitos para 44.

Outro impulso dos governistas no Nordeste se deu no Ceará, onde o PSB passou de 9 para 64 prefeitos, com a saída do senador Cid Gomes do PDT, após rompimento político com seu irmão Ciro Gomes.

Em fevereiro deste ano, além de Cid e a ex-governadora Isolda Cela, outros 41 prefeitos cearenses ligados ao senador também oficializaram a migração do PDT para o PSB, sinalizando descontentamento com posições tomadas dentro do partido.

No evento de filiação, Cid subiu ao palanque ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Camilo Santana (Educação), que foi governador do Ceará.

O principal crescimento do MDB em todo país foi no Maranhão onde a sigla passou de 7 para 31 prefeitos. Em maio do ano passado, o partido filiou o irmão do governador Carlos Brandão (PSB), Marcus Brandão, quem passou a comandar a sigla no estado e conseguiu arregimentar novos filiados.

O partido teve ainda um crescimento expressivo em Alagoas, onde já dominava. Passou de 38 para 66 prefeitos filiados das eleições até agora, com a influência do governador Paulo Dantas (MDB), do senador Renan Calheiros e do ministro dos Transportes, Renan Filho. Com o crescimento, o partido passou a dominar as prefeituras do estado.

Já o PSD de Gilberto Kassab abocanhou uma leva de prefeitos em Sergipe onde tem o comando do estado com Fabio Mitidieri.

