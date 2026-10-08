A- A+

Maioria Siglas que apoiam Flávio terão juntas maioria absoluta, com 63% do Senado e 55% da Câmara Seis partidos reúnem 51 senadores e 286 deputados a partir de 2027

Os partidos que já anunciaram apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno reunirão 63% das cadeiras do Senado e 55% da Câmara a partir de 2027.

Até o momento, seis partidos endossam o nome do "Zero Um": PL, PP, União Brasil, Republicanos, Novo e Podemos.

Na soma, eles detêm 51 dos 81 senadores e 286 dos 513 deputados federais.

Como o apoio não é automático, não há garantia de que todos votarão a favor das propostas de interesse de um eventual governo Flávio - muitos parlamentares divergem de seus partidos e se posicionam de acordo com seus interesses locais, religiosos e pessoais.

Na hipótese de apoio integral, o número seria suficiente para aprovar projetos que exigem maioria absoluta na Câmara (mínimo de 257 votos) e no Senado (mínimo de 41).

Exigem maioria absoluta Projetos de Lei Complementar (PLP), derrubada de vetos presidenciais e eleição de presidentes das duas Casas já em primeiro turno.

No Senado, esse tipo de maioria também é exigida para aprovação de autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), presidente do Banco Central e tribunais superiores.

No caso do Senado, os 51 parlamentares dos seis partidos, se unidos, poderiam aprovar Propostas de Emenda à Constituição (PECs), que exigem ao menos 49 votos favoráveis.

Flávio disse que pretende aprovar mudanças constitucionais como redução da maioridade penal, alterações na Reforma Tributária e uma reforma do Judiciário.

Esta é a distribuição das siglas no Senado:

PL - 28;

PP - 6;

União Brasil - 6;

Republicanos - 5;

Novo - 3;

Podemos - 3.

Já na Câmara ficará da seguinte maneira:

PL - 121;

União Brasil - 46;

PP - 41;

Republicanos - 41;

Podemos - 27;

Novo - 10.

A lista pode variar devido a migrações partidárias.

Veja também