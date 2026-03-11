Silveira volta a defender uso nuclear no setor de defesa e sugere mudança na Constituição

A- A+

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender nesta quarta-feira, 11, o uso da tecnologia nuclear no setor de defesa. Ele também sugeriu mudanças na Constituição, que hoje determina que toda atividade nuclear seja exclusivamente para fins pacíficos em setores como energia ou medicina. Ele participa, nesta quarta, de audiência pública na Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara.

É a segunda vez, em audiência no Congresso Nacional, que o ministro fala explicitamente sobre o tema. Após a repercussão da primeira declaração de Silveira sobre o tema nuclear no setor de defesa, o Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou nota reforçando que o Brasil cumpre integralmente os compromissos internacionais que consolidam essa posição pacifista no âmbito nuclear.

A pasta também declarou, em nota, que "o povo e seus representantes em um país democrático têm o legítimo direito de debater como preservar sua absoluta soberania", conforme a nota.





