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FILHA DE SILVIO SANTOS Silvia Abravanel acerta filiação ao PSD para concorrer a deputada federal em SP Ato de filiação acontece nesta terça-feira, na sede do partido, na capital paulista

A apresentadora Silvia Abravanel, filha do fundador do SBT Silvio Santos, vai se filiar ao Partido Social Democrático (PSD) nesta terça-feira (24) e concorrer a deputada federal por São Paulo nas eleições deste ano. A cerimônia de filiação vai ocorrer às 15h na sede do partido, no bairro de Bela Vista, na capital paulista.

Com mais de 20 anos de carreira na televisão, Silvia Abravanel hoje apresenta o "Sábado Animado" no canal da família. Procurada pelo GLOBO, a assessoria da apresentadora não detalhou se ela deixará outras funções para se dedicar à pré-campanha.

Nesta semana, Silvia publicou no Instagram uma foto ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD-GO), favorito para ser anunciado como o pré-candidato do partido à Presidência da República depois da desistência de do governador do Paraná, Ratinho Júnior. A apresentadora esteve com Caiado durante o MotoGP Goiânia.

"Prestigiando o MotoGP Goiânia em Goiás, um grande evento, energia contagiante e organização impecável! Parabéns ao governador Ronaldo Caiado por proporcionar um espetáculo dessa magnitude", destacou ela, na postagem.

Silvia Abravanel é uma das seis filhas de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do país, que morreu em 2024, aos 93 anos. Ela é fruto do relacionamento do fundador do SBT com Maria Aparecida Vieira, a Cidinha.

Silvia é casada com Gustavo Moura, cantor da dupla Gustavo Moura e Rafael, e é mãe de duas meninas, Luana e Amanda. A criação de Luana, hoje com 27 anos, fez a apresentadora se engajar na luta pela inclusão e atendimento às pessoas com deficiências, destacou o PSD. No início deste ano, ela entrou para a Associação de Combate à Obesidade (ABCO) e passou a presidir a instituição, desenvolvendo o programa de emagrecimento "Siga Leve".

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