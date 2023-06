Silvinei, Silvanei ou Valdinei? na CPI, parlamentares erram nome de ex-diretor da PRF

A- A+

Depoente na CPI do 8 de janeiro nesta terça-feira (20), o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi chamado de Silvanei e até mesmo Valdinei por parlamentares do colegiado. O deputado federal Rafael Brito (MDB-AL) e o senador Fabiano Contarato (PT-ES) protagonizaram esses momentos.

Em sua fala, o petista agradeceu a presença do "senhor Silvanei". Em seguida, repudiou o comportamento do ex-diretor por ter postado uma fotografia ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e comandado operações nos dias das eleições do ano passado. Em um desses momentos, cometeu um deslize e chamou Vasques de Valdinei:

— Um diretor da PRF postar uma foto pedindo votos ao presidente, isso não fere a legalidade? Eu vou ler para o senhor o que vem a ser ato de improbidade administrativa. (...) O senhor violou sim o princípio da moralidade, da legalidade. A gente passa, senhor Valdinei, pelas instituições e temos que ter orgulho delas — disse o senador.

Após Contarato, o deputado federal Rafael Brito se pronunciou, também chamando o ex-diretor de Silvanei. O erro já havia sido cometido por outros presentes, como a própria relatora da comissão, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

— Faço a próxima pergunta, senhor Silvanei — disse Brito.

O presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia (União-BA) cometeu o mesmo deslize, mas se corrigiu.

Nas redes sociais, o erro chamou atenção dos usuários: "A pessoa não sabe o nome do depoente. Senhor Valdinei? É muito amadorismo mesmo", escreveu um perfil alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja também

investigação Senador pede ao Coaf movimentação financeira internacional de Mauro Cid e de seu irmão