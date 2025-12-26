A- A+

BRASIL Silvinei usava passaporte válido com foto e informações de paraguaio Ex-diretor-geral da PRF foi preso hoje no aeroporto internacional de Assunção, onde ele tentava embarcar para El Salvador

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso nesta sexta-feira pela polícia paraguaia com o passaporte de um cidadão do país que tinha semelhanças físicas com ele. Às autoridades do país vizinho, ele confirmou que o documento não era dele.

O passaporte trazia o nome do paraguaio Julio Eduardo Baez Fernandez, nascido em 1981, em Cidade do Leste (Puerto Presidente Stroessner). O documento havia sido impresso em novembro de 2025.





Passaporte utilizado por Silvinei Vasques ao tentar embarcar para El Salvador no aeroporto de Assunção — Foto: Reprodução/ Autoridades do Paraguai

A polícia do Paraguai deve abrir uma investigação para apurar como ele conseguiu obter o documento.

Agentes do setor de migração do Paraguai chegaram a verificar que os dados biométricos de Vasques não batiam com o do passaporte. Essas autoridades passaram a foto do ex-PRF à Polícia Federal brasileira, que confirmou a real identidade dele.





Por meio de um alerta do Comando Tripartite - ferramenta de cooperação policial entre Brasil, Paraguai e Argentina -, as autoridades paraguaias já estavam avisadas sobre a possível fuga de Vasques. Desde ontem à noite, avisos haviam sido emitidos aos postos alfandegários dos dois países vizinhos ao Brasil.

Vasques conseguiu passar ileso na hora de ingressar no Paraguai, mas foi pego ao tentar sair do país. Ele foi preso no aeroporto internacional de Assunção, com uma passagem da Copa Airlines com direção a El Salvador e uma escala no Panamá.

