CASO SILVINEI VASQUES Governo do Paraguai colocou polícia em alerta após aviso do Brasil sobre fuga de Silvinei Silvinei Vasques foi preso em aeroporto internacional de Assunção, quando tentava embarcar para El Salvador

As autoridades brasileiras avisaram o governo do Paraguai sobre a possibilidade de o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques fugir ao país.



Vasques, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada a 24 anos e seis meses de prisão, rompeu a tornozeleira eletrônica ainda em Santa Catarina e conseguiu entrar por terra no Paraguai.

Vasques era Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José (SC) até 16 de dezembro. De sua cidade até a capital paraguaia, são cerca de 1.300 quilômetros, um trajeto que demora ao menos 18 horas para ser feito de carro.





Reservadamente, pessoas familiarizadas com o caso afirmam que o documento usado por Vasques para tentar embarcar no aeroporto de Assunção rumo a El Salvador parecia original, mas continha informações divergentes. Por isso, ele foi detido.

Pela lei paraguaia, a falsificação ou adulteração de documentos é considerada delito grave, punido com pena de um a seis anos de prisão. O uso de documentos de identidade de conteúdo falso também é crime, com pena prevista de até dois anos de prisão ou multa.

O fato de que Vasques iria para El Salvador também levantou a suspeita, entre autoridades locais, de que ele tenha realizado articulações com o governo de Nayib Bukele, líder de extrema-direita que governa o país centro-americano.

