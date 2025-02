A- A+

EX-MINISTRO Silvio Almeida diz que Anielle Franco "se perdeu no personagem" com denúncia de assédio O ex-ministro prestará depoimento para a PF nesta sexta-feira sobre o caso

O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida afirmou que a ministra Anielle Franco, titular da pasta de Igualdade Racional, "se perdeu no personagem" ao acusá-lo de importunação sexual. Em entrevista ao UOL publicada nesta segunda-feira, ele negou as acusações e disse que ela “caiu em uma armadilha política”.



Em resposta, Anielle classificou a fala de Silvio como “desprezível” e “inaceitável”.

“A ministra Anielle Franco caiu numa armadilha pela falta de compreensão de como funciona a política. A mesma armadilha que caí também […] Eu acho que ela se perdeu no personagem. Quando você se torna ministro de Estado, a intriga se torna uma arma política“, disse Silvio.

Em entrevista ao Globo no ano passado, ela relatou que os episódios se repetiam desde a transição dos governos, em 2022, e se prolongaram durante os meses seguintes em que os dois foram colegas na Esplanada. As denúncias foram expostas em setembro do ano passado pela ONG Me Too Brasil.

Em resposta à entrevista de Silvio, Anielle fez um post no X criticando a decisão do ex-ministro de criticá-la na véspera de seu depoimento para a PF. “A tentativa de descredibilizar vítimas de assédio sexual, minimizar suas dores e transformar relatos graves em ‘fofocas’ e ‘brigas políticas’ é inaceitável”.

A ministra também afirmou que “importunação sexual não é questão política”. “Sendo assim, reitero minha confiança na seriedade das investigações conduzidas pela Polícia Federal e reforço meu compromisso com a defesa das vítimas e o combate à violência de gênero e raça”, completou.

