Silvio Almeida é intimado para depor na Polícia Federal em inquérito por importunação sexual

O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida foi intimado para prestar depoimento no inquérito que o investiga por suspeita de importunação sexual. O interrogatório deve acontecer na próxima terça-feira na superintendência da PF em São Paulo.



Na última segunda-feira, o inquérito que mira o ex-ministro foi prorrogado por mais 60 dias por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, relator do procedimento. A investigação foi instaurada em setembro do ano passado, quando vieram à tona denúncias de assédio sexual e moral contra Almeida.



Uma das mulheres que acusaram Almeida foi sua ex-colega de Esplanada Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial. Ela já foi ouvida pela PF.

Na época em que as denúncias vieram à tona, Almeida foi demitido do ministério por decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o Palácio do Planalto afirmou, em nota, que o presidente considerava "insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações".

Além de Anielle, outras mulheres prestaram depoimento à PF. A oitiva do investigado é uma das últimas etapas para a conclusão do inquérito, que está chegando em sua fase final.

Alguns desses relatos foram recebidos pela organização Me Too Brasil, que no ano passado divulgou um texto confirmando ter recebido as denúncias de mulheres que não quiseram se identificar. "Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico", dizia a nota.





