O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) pediu que a Advocacia-Geral da União (AGU) processe os deputados bolsonaristas Marcos Pollon e Gilvan da Federal, ambos por PL, por agressão durante sessão em comissão na Câmara dos Deputados, em dezembro passado. O ofício está sob análise no órgão.

No dia 5 de dezembro, parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) associaram Almeida a facções criminosas durante sessão conjunta das comissões de Fiscalização e Controle e de Segurança Pública da Câmara. Os questionamentos foram levantados por Marcos Pollon no colegiado:

— Senhor ministro, a relação do senhor com facções criminosas antecede o seu exercício do ministério ou veio após a sua posso no ministério dos Direitos Humanos? O senhor, como advogado, tinha relações anteriores ou essas relações só se derem depois da sua posse como ministro? — perguntou.

Na ocasião, o ministro rebateu o comentário afirmando que iria processá-lo se continuasse com a pergunta "capciosa" e que Pollon seria responsabilizado judicialmente.

Almeida foi convocado para prestar esclarecimentos aos parlamentares após transportar, com recursos do ministério, Luciene Barbosa Farias, conhecida como a "dama do tráfico" de Amazonas, para participar de evento do governo.

A agenda ocorreu no final de novembro, e gerou indignação entre a oposição. Em dezembro, parlamentares bolsonaristas articularam um pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro, que obteve 46 assinaturas.

