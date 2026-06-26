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Política Silvio assume liderança da Maioria e anuncia mais diálogo Deputado pernambucano avaliou que a nova missão amplia sua responsabilidade política em um momento decisivo para o Congresso. Ele defende o diálogo e a aproximação entre o Legislativo e a sociedade

Recém-escolhido para a liderança da maioria na Câmara dos Deputados, o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos) afirmou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, que a nova missão amplia sua responsabilidade política em um momento decisivo para o Congresso Nacional. Representando um bloco formado por quase 300 parlamentares de partidos como MDB, PSD, PSDB, Republicanos, Podemos e PP, o pernambucano destacou que sua principal tarefa será fortalecer o diálogo entre os diversos atores políticos e institucionais do país.

Ao comentar o novo desafio, Costa Filho agradeceu a confiança do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e dos líderes partidários que apoiaram sua indicação. “A liderança da maioria representa quase 300 parlamentares. É um desafio muito grande representar esses partidos à frente da Câmara Federal e do Congresso Nacional”, afirmou. Segundo ele, o foco da atuação será aproximar o Parlamento da sociedade civil, do Judiciário, do Senado e das entidades representativas. “A palavra é diálogo: conversar, construir e transformar diferenças em convergências”, ressaltou.

Entre as prioridades da liderança da maioria estão a votação de matérias consideradas estratégicas antes do recesso parlamentar. Costa Filho citou temas como a regulamentação da escala de trabalho 6x1, o PL 896, relacionado à misoginia, mudanças nas regras do Microempreendedor Individual (MEI) e o novo marco legal da inteligência artificial. “Nosso dever de casa é que, nos próximos 15 ou 20 dias, antes do recesso parlamentar, haja um esforço concentrado para limpar a pauta e permitir um segundo semestre mais tranquilo”, explicou.

O parlamentar também pretende atuar como articulador entre o Governo Federal e os presidentes da Câmara e do Senado. Para ele, a retomada do diálogo institucional é fundamental para acelerar as votações e reduzir os conflitos políticos que marcaram os últimos meses. “Quando existe diálogo permanente entre o presidente da República e os presidentes da Câmara e do Senado, as votações avançam, projetos importantes são acelerados e o país se beneficia”, disse.

Ao assumir a liderança da maioria, Costa Filho afirma que pretende utilizar sua experiência anterior como líder do Republicanos para buscar consensos e garantir o avanço das pautas prioritárias do Legislativo. “É isso que vou procurar fazer à frente da liderança da maioria: dialogar muito para reduzir os tensionamentos e construir entendimentos, ajudando o governo a chegar ainda mais fortalecido ao longo do ano”, declarou.

Sobre o cenário eleitoral em Pernambuco, o deputado demonstrou otimismo tanto com sua reeleição quanto com o desempenho do Republicanos e da oposição estadual. Segundo ele, o partido deverá eleger pelo menos três deputados federais, podendo chegar a uma quarta vaga. Além disso, reafirmou apoio à candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco. “Tenho muita confiança de que ele será um grande governador para Pernambuco, colocando o Estado novamente na liderança do Nordeste brasileiro”, concluiu.

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