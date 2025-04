A- A+

O ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) foi o convidado da noite desta terça-feira (15) do podcast Direto de Brasília, apresentado pelo jornalista Magno Martins, em parceria com a Folha de Pernambuco.

Durante a conversa, o titular da pasta de Portos e Aeroportos comentou sobre temas centrais da atual conjuntura política e econômica do país, como o comportamento da base aliada no Congresso, a possível fusão entre Azul e Gol, o crescimento do setor aéreo e os investimentos em portos e turismo.

Fusões

Questionado sobre a possível fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol, o ministro se mostrou cético quanto aos benefícios da operação.

“Tenho dúvidas sobre essa fusão. Hoje, 98% da aviação comercial brasileira está concentrada entre Azul, Gol e Latam. Uma união entre elas pode reduzir a concorrência e prejudicar o consumidor”, alertou.

Ele lembrou que o processo depende do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas defendeu que o governo federal siga buscando alternativas.

“Já conseguimos viabilizar, junto ao BNDES, uma linha de crédito de R$ 4 bilhões para socorrer as companhias, o que pode evitar a necessidade dessa fusão”.

Setor

O ministro também celebrou os avanços recentes no setor aéreo, especialmente o aumento no número de passageiros.

“Em 2022, o Brasil transportou 98 milhões de pessoas. Fechamos 2024 com mais de 120 milhões”, disse.

Ele atribuiu o crescimento à recuperação econômica e à política de estímulo ao turismo. “Reduzimos em 20% o preço do combustível da aviação, o que já começa a refletir nas tarifas”.

Outro ponto destacado foi a ampliação da malha aérea internacional e o esforço para atrair novas companhias estrangeiras ao país.

“Tivemos crescimento de 14% na aviação internacional. Já estamos em tratativas com empresas da América do Sul que podem até comprar aviões da Embraer para operar no Brasil”, adiantou.

O ministro revelou ainda que há um debate em curso sobre voos de cabotagem operados por empresas estrangeiras, ou seja, com permissão para trajetos domésticos no Brasil a partir de voos internacionais. “Estamos discutindo isso com a ANAC, o Congresso e as próprias empresas”, afirmou.

Votação

Ao comentar a postura de deputados da base governista que têm votado contra pautas de interesse do Executivo, o ministro defendeu a autonomia dos parlamentares, ressaltando que a democracia partidária deve ser preservada.

“A maioria dos parlamentares do Republicanos foi eleita por um segmento que votou no presidente Bolsonaro. Mesmo assim, temos contribuído de forma decisiva com o governo do presidente Lula nas pautas econômicas e sociais”, afirmou.

Segundo ele, todas as vezes que o governo precisou votar matérias como o programas essenciais para a estrutura social e econômica democrática, o Republicanos esteve presente. Ele pontuou ainda que é legítimo que existam divergências, mas que todas as discordâncias são respeitadas.

“Um partido tem que ser democrático. O presidente Marcos Pereira tem exercido essa democracia, respeitando tanto quem apoia o governo quanto quem tem outra posição”.

Portos

Silvio Costa Filho também abordou a política portuária do governo Lula e comemorou os avanços no setor.

“Nos quatro anos do governo anterior, foram realizadas 20 concessões. Nos quatro anos do governo Lula, faremos 60”, disse.

Entre os destaques, ele citou o terminal ITG 02, com R$ 3,5 bilhões em investimentos, e o projeto Santos 10, que dobrará a capacidade do Porto de Santos. “Tivemos 6% de crescimento no setor portuário e mais de 15% no setor de contêineres só nos três primeiros meses deste ano”.

No caso específico do Porto de Maceió, o ministro ressaltou o papel estratégico da unidade. “É um dos portos mais bonitos do Brasil. Vamos investir quase R$ 100 milhões este ano em dragagem, requalificação e ampliação de operações”, anunciou.

O ministro também detalhou obras estruturantes como os aeroportos de Arapiraca e Maragogi, em Alagoas, que devem impulsionar o turismo na região e beneficiar diretamente Pernambuco. “Só em Alagoas, temos mais de 9 mil leitos de hotel em construção. Isso gera emprego e movimenta a economia”, concluiu.

Senado

Sobre a disputa ao Senado 2026, Sílvio Costa Filho agradeceu todas as manifestações de apoio que vem recebendo e afirmou estar focado, neste momento, em cumprir bem sua missão como ministro.

“Vamos discutir 2026 na hora certa. Eu, com certeza, me sinto preparado para assumir uma disputa pelo Senado. Entretanto, estou com a cabeça muito boa, posso ficar no Ministério, ser candidato a deputado. Mas, agora, preciso esperar para tomar a decisão na hora certa”, finalizou.

