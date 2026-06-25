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Brasil Especialista aponta simbologia em vídeo publicado por Michelle Bolsonaro Na visão do especialista, a simbologia indica que Michelle está buscando marcar sua posição no bolsonarismo

O vídeo divulgado pela ex-primeira-dama e presidente nacional do PL mulher, Michelle Bolsonaro, nesse domingo (24), chamou atenção não apenas pelo discurso, mas também pelos elementos simbólicos presentes na gravação, que incluem desde uma escultura do sinal “eu te amo” na Língua Brasileira de Sinais (Libras) até a presença da Estrela de Davi, um dos símbolos mais importantes do judaísmo, e o emblema central da bandeira de Israel.

Para o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (UFPI) Elton Gomes, a disposição desses e de outros elementos distribuídos ao longo do cenário do vídeo não aparecem por acaso.

Na visão do especialista, a simbologia indica que Michelle está buscando marcar sua posição no bolsonarismo.

Símbolos chamaram atenção no vídeo da ex-primeira-dama | Imagem: Instagram/Reprodução

“Nada que os políticos fazem é de maneira aleatória. Então, tem muita simbologia. Um ‘eu te amo' em libras sobre a mesa, que gerou até uma certa polêmica, porque algumas pessoas associam com símbolos ocultistas. Você vai ter a bandeira de Israel representando esse curioso elemento desse sionismo protestante desses grupos evangélicos neopentecostais. Isso tudo ela fez para poder marcar sua posição dentro do movimento bolsonarista, que tem essas simbologias como importantes para os seus membros”, explicou.

Além desses elementos, outros símbolos também chamam a atenção no vídeo de Michelle. Entre eles estão a caneta esferográfica na mão da ex-primeira-dama, mencionada com frequência pelo ex-presidente Jair Bolsonaro; o mapa do PL Mulher sobre a mesa; diplomas, honrarias e homenagens na parede ao fundo do vídeo; e a camisa bordada com palavras como “amor”, “paz” e “alegria”.

Vídeos

Em vídeos publicados nas redes sociais, Michelle Bolsonaro afirmou ter sido “desrespeitada” e “maltratada” pelo enteado, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), após criticar uma articulação do PL para apoiar Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará.

Segundo a ex-primeira-dama, Flávio lhe disse que seria melhor ela ficar fora das decisões do partido porque "havia chegado ontem e não entendia nada de política”.

O episódio remonta ao fim do ano passado, quando Michelle entrou em rota de colisão com parte da família Bolsonaro ao se opor às negociações conduzidas por dirigentes do PL cearense para construir uma aliança com Ciro.

Na ocasião, Flávio classificou a postura da madrasta como “autoritária”, enquanto Carlos e Eduardo Bolsonaro também defenderam a estratégia do partido. Dias depois, o senador pediu desculpas à ex-primeira-dama.

Assista aos vídeos:

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