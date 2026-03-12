A- A+

Eleições 2026 Simone Tebet confirma candidatura ao Senado por São Paulo Ministra do Planejamento afirmou que 'decidiu cumprir a missão' após pedidos do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), confirmou a candidatura ao Senado por São Paulo. Tebet afirmou que atende a um pedido do presidente Lula (PT) e também do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e que só faltava “pedir a bênção de sua mãe” para aceitar concorrer, o que aconteceu nesta quarta-feira (11).

Tebet é de Mato Grosso do Sul, estado pelo qual foi eleita senadora, mas agora pretende mudar o domicílio eleitoral para concorrer por São Paulo.

— Eu precisava das bênçãos da minha mãe, que tinha a expectativa de que eu pudesse voltar para a casa dela, ficar mais próximo dela. Depois de explicar a situação para a minha mãe, eu decidi cumprir a missão. São Paulo é atravessar um rio, uma ponte, é onde eu fiz meu mestrado, é onde eu vou sempre visitar minhas filhas que moram em São Paulo, meu marido é de São Paulo — afirmou a ministra em coletiva de imprensa durante o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, em Campo Grande (MS).

Tebet afirmou que o processo eleitoral em São Paulo “é muito importante para o Brasil” e lembrou que, em 2022, quando disputou a presidência da República, boa parte dos votos que recebeu foram no estado.

— Tem seis meses que eu tenho sido provocada positivamente de que preciso cumprir um papel em nome do país. E quando isso chegou até mim, eu fui investigar a razão dessa convocação. E, para a minha grata surpresa, fui ver, inclusive, que São Paulo tinha me dado mais de um terço dos votos para presidente da República. Foi onde eu tive mais votos, é onde eu tenho mais acentuação — falou.

A ministra deve deixar o ministério até o fim deste mês, mas ainda não divulgou em qual data exata. Com isso, a chapa em São Paulo vai se desenhando, já que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), já anunciou que deixará o cargo na semana que vem, para concorrer ao cargo de governador do estado.

