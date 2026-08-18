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Eleições 2026

Sindicalista Rui Costa Pimenta concorrerá à Presidência pelo PCO

Jornalista já disputou eleições presidenciais três vezes

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Foto: João Caproni Pimenta/PCO/Divulgação

O jornalista Rui Costa Pimenta, 69 anos, é o candidato do Partido da Causa Operária (PCO) para a Presidência da República em 2026. Natural da cidade de São Paulo, o sindicalista é neto de João Jorge Costa Pimenta, um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil. 

Rui Costa Pimenta é o presidente do PCO desde 1995 e vai concorrer ao pleito junto com o vice professor Antônio Carlos Silva, da mesa sigla. O jornalista começou as atividades políticas na ditadura militar, em 1976, no movimento estudantil.

Participou do Congresso de Refundação da UNE em 1980, em Salvador, e foi diretor do Centro Acadêmico de Estudos Literários e Linguísticas da Faculdade de Letras da USP. 

Foi eleito presidente da Central Única dos Trabalhos em 1985. Atualmente, edita o jornal Causa Operária e apresenta na internet o programa Análise Política Semanal. Rui Costa defende o socialismo e o comunismo. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980. 

Em 1992, militantes da causa operária romperam com o PT. Em 1995, foi lançado o Partido da Causa Operária, que obteve um registro provisório como legenda.

Um ano depois, após campanha nacional de filiações, o partido obteve registro definitivo.

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