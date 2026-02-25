A- A+

ibge Sindicato de servidores do IBGE endossa críticas de manifesto de trabalhadores contra Pochmann "Desde 2023, mais de vinte cargos estratégicos foram alterados por exoneração ou saída em decorrência de divergências técnicas e institucionais", diz o documento assinado por servidores

O sindicato dos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Assibge-SN, divulgou nesta quarta-feira (25) uma nota criticando a atual gestão de Marcio Pochmann, incluindo a decisão de substituir gerentes experientes por recém-chegados ao órgão, "com poucos meses de casa". A manifestação da entidade que representa os trabalhadores do IBGE ocorre em meio à circulação de uma carta aberta divulgada por servidores em que manifestam a existência de uma crise institucional no órgão "com implicações macroeconômicas".

Até o fim da tarde desta quarta-feira (25) o documento contava com quase 400 assinaturas, incluindo servidores efetivos, temporários e aposentados. Segundo eles, há um "processo progressivo de fragilização institucional do órgão".

"Desde 2023, mais de vinte cargos estratégicos foram alterados por exoneração ou saída em decorrência de divergências técnicas e institucionais", diz o documento assinado por servidores.

"O que inicialmente foi percebido como substituições administrativas isoladas passou a ser interpretado internamente como um padrão cumulativo. Parte significativa dos técnicos afirma que as exonerações atingiram, de forma recorrente, servidores que haviam manifestado críticas técnicas à gestão, participado de debates institucionais ou subscrito documentos públicos questionando decisões administrativas", acrescenta. "A retirada de funções em áreas sensíveis, associada a relatos de deslocamentos funcionais considerados punitivos e ameaças de transferências para unidades de difícil acesso, consolidou entre servidores a percepção de ambiente de retaliação."

A executiva nacional da Assibge-SN, esclarece que o abaixo-assinado foi uma iniciativa espontânea entre servidores, sem qualquer participação da entidade.

"Assim como nas demais ocasiões, o novo abaixo-assinado reafirma pontos já levantados pela ASSIBGE-SN e expressa a insatisfação generalizada da categoria. Também reflete a crescente preocupação dos servidores com as consequências institucionais de uma gestão desastrosa que, embora tenha assumido o comando do IBGE em condições políticas excepcionalmente favoráveis, rapidamente perdeu as condições de conduzir um projeto de fortalecimento institucional à altura das necessidades do País", declarou o sindicato, em nota.

A entidade lembra que uma das medidas mais críticas tomadas por Marcio Pochmann como presidente do IBGE foi a tentativa de criação da fundação de direito privado IBGE+. Após meses de polêmica e preocupações do corpo técnico em torno do assunto, no último dia 11, o Tribunal de Contas da União (TCU) "reafirmou o posicionamento técnico defendido pelos servidores e pelo sindicato, determinando o encerramento do CNPJ da Fundação IBGE+".

"Várias têm sido as situações em que, em vez de promover diálogo qualificado, a direção converte críticas técnicas e questionamentos administrativos em arena de ataques político-midiáticos, gerando um ambiente de desrespeito e insegurança interna", escreveu o sindicato, mencionando um suposto desprezo do atual presidente do órgão pelo "saber acumulado pelos servidores, alimentando a atual sensação de desrespeito e abandono institucional".

Na nota, o Assibge-SN afirma que seguirá "denunciando retrocessos e fortalecendo a mobilização coletiva em defesa da instituição e do interesse público".



Veja também