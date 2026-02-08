A- A+

Sisu e ProUni batem recorde e Enem registra crescimento, afirma ministro da Educação

O Sistema de Seleção Unificada de 2026 (Sisu 2026) bateu recorde no número de inscrições e se tornou o maior da história. A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), em pronunciamento realizado em rede nacional de rádio e televisão, na noite deste domingo (8).

"O Sisu de 2026 já é o maior da história com o número recorde de instituições participantes e a oferta de 5 mil novas vagas focado em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática", disse o ministro.

O Sisu é um programa do Governo Federal voltado para estudantes que desejam ingressar nas instituições de ensino superior públicas. Na edição deste ano, o Sistema reuniu 274,8 mil vagas em todo Brasil, sendo 15,9 mil em Pernambuco.

Principal meio de entrada para o ensino superior, aliás, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou um crescimento de 40% nos últimos anos, de acordo com o ministro.

ProUni e Fies

O Programa Universidade para Todos (ProUni) também bateu recordes em 2026, ofertando 590 mil bolsas. A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas.

Já o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fies) oferecerá 112 mil vagas ao longo do ano. O programa financia cursos superiores em instituições privadas para estudantes de baixa renda.

